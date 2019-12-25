Победительница шоу "Голос" пожертвует выигрыш на борьбу с коронавирусом

91-летняя петербурженка завоевала первое место на проекте "Голос 60+".

В четверг, 15 октября, стало известно, что победившая в проекте "Голос" 91-летняя Дина Юдина отдаст выигранный миллион на нужды по борьбе с коронавирусом в родном городе – Петербурге. Об этом сообщили в издании "Стархит".

Петербурженка стала частью команды Тамары Гвердцители и не рассчитывала далеко пройти, однако зрителям очень понравилась искренность и непосредственность женщины. Сама Дина Юдина участвовала для того, чтобы доказать самой себе, что на многое способна.

Так будет правильнее. Я в деньгах не нуждаюсь. У меня хорошая блокадная пенсия, плюс надбавка за работу на Севере. Многие меня жалели, мол, бабушке нужны деньги. Но у меня все в порядке с этим рассказала победительница.

Ранее мы писали, что победительница "Голоса 60+" отреагировала на скандал из-за голосования.

Фото: Instagram / voice1tv