Победа 91-летней петербурженки в шоу "Голос 60+" вызвала скандал

Некоторые зрители посчитали, что выиграть должен был другой участник.

Победа 91-летней петербурженки Дины Юдиной в третьем сезоне шоу "Голос 60+" разделила пользователей интернета на два лагеря. В сети разгорелся спор: одни пребывают в восторге от того, насколько душевно женщина исполнила композицию "Если б не было войны", другие считают, что победу заслужил другой участник. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Финал третьего сезона состоялся в эфире Первого канала 2 октября. По итогам зрительского голосования жительница Петербурга набрала 59,6% голосов и заняла первое место. Некоторые зрители посчитали, что женщина забрала победу у Петра Таренкова, у которого второе место.

Юдина призналась, что относится к критике философски. Исполнительница до последнего думала, что Таренков заслуживает победы больше, чем она. Однако в результате зрители "пошли по правильному пути".

Петербурженка назвала Петра профессионалом. Она заявила, что искренне болела за него, но напомнила, что "Голос 60+" больше народное шоу.

"Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович", - отметила Дина Юдина.

Ранее Лев Лещенко объяснил важность победы блокадницы в шоу "Голос 60+". Артист отметил, что Петр Таренков и без них сможет проложить себе дальнейший путь, а Дина Юдина показала всем, как нужно жить в таком солидном возрасте.

Фото: Instagram / voice1tv