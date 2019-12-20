Лев Лещенко объяснил важность победы блокадницы в шоу "Голос 60+"

Лев Лещенко отметил, что шикарным исполнением также отметился участник по имени Петр Таренков.

Победу в шоу "Голос 60+" одержала 91-летняя петербурженка, которая в финале исполнила композицию "Если б не было войны". "Невские Новости" узнали у одного из членов жюри, народного артиста Льва Лещенко, почему они отдали победу Дине Юдиной.

Лев Лещенко отметил, что шикарным исполнением также отметился участник по имени Петр Таренков. Однако народный артист отметил, чем так оказалась хороша конкурсантка из Петербурга.

Петр великолепный певец, который может петь сольные концерты широко и разнообразно. Конечно, он несравненно выше всех остальных, в том числе и Дины. Но Дина хороша тем, что и в 90 лет она сохранила свежесть ума, душу, она сохранила свой голос и настроение такого позитива и добра, которое она несет людям. Лев Лещенко

Народный артист отметил, что Петр Таренков и без них сможет проложить себе дальнейший путь, а Дина Юдина показала всем, как нужно жить в таком солидном возрасте.

Фото: Максим Ли, Голос / "ВКонтакте"