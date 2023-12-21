Лукашенко сообщил, что у него пропал голос

Президент отметил, что переносить совещание некуда, и поэтому его будут проводить "шепотом".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него пропал голос. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Глава государства провел в четверг, 21 декабря, совещание по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Свое выступление Лукашенко начал с того, что сообщил об отсутствии у него голоса. При этом президент отметил, что переносить совещание некуда, и поэтому его будут проводить "шепотом".

Ранее мы сообщали, что Воробьев и Лукашенко обсудили сотрудничество Подмосковья и Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого