Лукашенко сообщил, что у него пропал голос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него пропал голос. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Глава государства провел в четверг, 21 декабря, совещание по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Свое выступление Лукашенко начал с того, что сообщил об отсутствии у него голоса. При этом президент отметил, что переносить совещание некуда, и поэтому его будут проводить "шепотом".
Ранее мы сообщали, что Воробьев и Лукашенко обсудили сотрудничество Подмосковья и Белоруссии.
Видео: Telegram / Пул Первого
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