Воробьев и Лукашенко обсудили сотрудничество Подмосковья и Белоруссии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили сотрудничество региона и республики. Об этом сообщает телеканал "360".
Воробьев и Лукашенко провели рабочую встречу в Минске. По словам главы Подмосковья, Белоруссия является одним из самых крупных партнеров области по экспорту и импорту. Кроме того, стороны тесно сотрудничают в торговле, экономике и гуманитарном направлении.
Лукашенко отметил, что у Подмосковья стабильно лидирующие позиции в России по объему торговли. По его словам, за 10 месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 10 млрд долларов.
Ранее Лукашенко заявил, что работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится еще агрессивнее.
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