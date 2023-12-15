Лукашенко заявил, что работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится еще агрессивнее

Глава Белоруссии оценил внешнюю угрозу для республики.

Работа зарубежных спецслужб в Белоруссии приобретает все более агрессивный характер. Соответствующее мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.

Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов засылают. Пытаются создать экстремистские ячейки. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Политик в качестве примера к своим словам привел теракт в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, произошедший на аэродроме Мачулищи под Минском, а также напомнил о подготовке терактов на объектах в Гродно, попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны. Александр Лукашенко объявил коллегам о формировании в сопредельных странах вооруженных формирований из находящихся за рубежом представителей белорусской оппозиции. Также угроза, по мнению местных властей, исходит из информационного пространства. Политик уточнил, что фейки способны оказывать деструктивное воздействие на гражданское население.

Лукашенко: Запад конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" Зеленского.

Фото и видео: Telegram / Пул первого