Глава Белоруссии объяснил, как США обманули киевский режим.

Коллективный Запад уже конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" президента Владимира Зеленского. Соответствующее мнение высказал глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.

Сегодня уже конфликтует Запад с Украиной <...> . Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, о тебе забудут. Вот пожалуйста - Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке <...> . Ходит бедняга с протянутой рукой. И они себя подло повели по отношению к тому же Зеленскому. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уточнил, что, когда возникла новая ситуация , международные союзники "кинули" Украину также, как раньше это происходило в Афганистане. Глава государства отметил, что Владимира Зеленского часто называют наглым, однако иностранный политик просто требует от западных партнеров соблюдать заключенные с ним договоренности. По словам Александра Лукашенко, накануне СВО американцы сказали лидеру киевского режима, что ему придется сражаться до последнего украинца, в то время как Запад будет финансировать этот процесс и поставлять оружие. В Минске по-прежнму уверены в том, что участникам регионального конфликта уже пора договариваться, так как эта "мерзкая ситуация никому не нужна".

Лукашенко заявил о намерении обсудить с Си Цзиньпином скорость реализации планов.

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