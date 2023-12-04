Лукашенко заявил о намерении обсудить с Си Цзиньпином скорость реализации планов

Президент Белоруссии отметил, что что время "спрессовано" и есть риск не успеть реализовать все цели.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином скорость реализации планов. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер встретился с китайским коллегой в Пекине в рамках официального визита в страну. Он подчеркнул, что главным вопросом на повестке дня является скорость в реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества. Лукашенко добавил, что время "спрессовано" и есть риск не успеть реализовать все цели.

Это не только Китай, Беларусь. Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности КНР укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией.

Видео: Telegram / Пул Первого