Си Цзиньпин заявил о готовности КНР укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности страны укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине.
По словам Си Цзиньпина, китайские власти считают важным сохранить стабильность и долгосрочное развитие. Он подчеркнул, что в современном мире "происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы". Также председатель КНР добавил, что на каждом этапе Минск и Пекин выходят на новые договоренности.
В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и Путь".
Си Цзиньпин, председатель КНР
Ранее Вучич назвал Белоруссию дружественной страной.
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