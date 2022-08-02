В ЦИК заявили, что "Голос" занял гиперактивную позицию по дискредитации выборов в России

Игорь Борисов рассказал рассказал о росте объемов фейк-ньюс.

Движение "Голос" занимает гиперактивную позицию по распространению недостоверной информации, а также дискредитации проведения российских выборов. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал член ЦИК (Центральной избирательной комиссии) РФ Игорь Борисов. Эксперт пояснил, что количество фейк-ньюс увеличивается каждый год. Фавором в этом процессе является именно общественная организация "Голос". С 2016 по 2021 года аналитики зафиксировали рост объемов и тематики по ложным данным. По словам Борисова, отдельные инструменты кампаний, которые заказчики признают успешными, далее масштабируются по всей стране.

Гиперактивную позицию по дискредитации российских выборов сегодня занимает движение в защиту прав избирателей "Голос", но мы придерживаемся такой позиции - собака лает, караван идет. Игорь Борисов, член ЦИК РФ

Игорь Борисов объяснил СМи о том, что в 2020 году Независимый общественный мониторинг (НОМ) зафиксировал 92% фейковой информации на карте нарушений "Голоса".

"Голос" - иноагент. Организация иквидирована по решению Пресненского районного суда от 27.07.2016 года.

В ЦИК заявили об устойчивости российской избирательной системы к внешним атакам.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"