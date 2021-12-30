Игорь Борисов оценил внешнюю угрозу по сентябрьским выборам.

В ЦИК заявили об устойчивости российской избирательной системы к внешним атакам или попыткам по ее дестабилизации. В рамках пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов подтвердил тот факт, что страны коллективного Запада продолжают попытки дискредитации голосования. эксперт напомнил, что процесс ведется в условиях беспрецедентного санкционного давления, информационной войны и наращивания воздействия на внутриполитическую ситуацию в РФ

Хочу вас заверить, что на сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы избирательная система оставалась устойчивой к внешним атакам и попыткам ее дестабилизации, которые безуспешно применяются и еще будут неоднократно применяться. Игорь Борисов, член ЦИК РФ

Чиновник пояснил, что выборы в сентябре 2022 года пройдут в полном соответствии с действующим российским законодательством в рамках общепринятых стандартов, а также при максимальной открытости и прозрачности голосования за кандидатов. напомним, что выборы состоятся по 15 высшим должностным лицам регионов, депутатов шести местных законодательных собраний, 12 советов депутатов и органов местного самоуправления.

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Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр МИА "Россия сегодня"