Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде

Андрей Климов от Совета Федерации подтвердил позицию ЦИК.

Проведение специальной военной операции России на Украине никак не сказывается на избирательном процессе в стране. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции сделал глава комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Он прокомментировал вопрос журналистов о том, фиксируют ли эксперты какую-либо чрезвычайную ситуацию в преддверии президентских выборов.

Я согласен с ЦИК, никакой чрезвычайщины нет и не может быть. На территории России все идет по графику. Андрей Климов, сенатор РФ

Российский парламентарий напомнил СМИ о том, что специальная военная операция имеет свои цели и задачи. Комиссия СФ фиксирует подготовку западных СМИ к воздействию на процесс выборов в РФ.

Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр МИА "Россия сегодня"