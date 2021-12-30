Комиссия СФ фиксирует подготовку западных СМИ к воздействию на процесс выборов в РФ

Андрей Климов рассказал о подготовке, которая ведется иноагентами и соцсетями.

Комиссия Совета Федерации фиксирует подготовку западных СМИ к воздействию на процесс выборов в России. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сделал глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По мнению парламентария, зарубежные издания будут пытаться мешать работе избирательных комиссий во время единого дня голосования за кандидатов. В том числе, речь идет о кибератаках.

Как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий с прицелом на российские президентские выборы 2024 года. Андрей Климов, сенатор

на текущий момент профильная комиссия СФ фиксирует подготовку западных СМИ и социальных сетей к активному воздействию на избирательный процесс в России. В частности, в процессе по активному воздействию на электорат принимают участие ресурсы иностранных агентов.

Член Общественной палаты Ленобласти предложить сделать в метро вагоны только для женщин.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"