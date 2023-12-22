Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии

Глава МИД РФ оценил позицию Саломе Зурабишвили.

Рассматриваемый властями Грузии законопроект об иностранных агентах, против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". Дипломат добавил, что документ в Тбилиси предполагает только декларацию денежных средств в том случае, если компания получает больше 20 процентов от своего финансирования из-за границы.

Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший. Во многих других странах законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ не позволит приблизить границы НАТО к себе на Украине.

Фото и видео: МИД России