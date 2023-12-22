Лавров: РФ не позволит приблизить границы НАТО к себе на Украине

Глава МИД России оценил стремление военного блока приблизиться к территории РФ.

Попытки руководства Североатлантического военного альянса приблизить государственные границы НАТО к российским землям на Украине обречены на провал. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, то на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В отношении дальнейшей судьбы западных регионов, расположенных на территории Украины, сейчас полной ясности нет. Сергей Лавров отметил, что не знает, что будет с этими территориями. На этот счет многие западные политики делают высказывания. Он заметил, что та часть соседней страны, которая является исконно русской, хочет остаться частью русского мира. Дипломат пояснил, что для местных жителей это значит, что они смогут говорить на родном языке, воспитыыать детей, приносить цветы к памятникам героям Российской империи и Советского Союза времен Второй мировой войны. В МИД РФ подчеркнули, что такой вопрос даже не обсуждается.

Лавров: Армения пока не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории.

Фото и видео: МИД России