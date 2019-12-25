Алсу призналась в покупке голосов для дочери

Артистка заявила, что считает себя виноватой в возникшем скандале.

Знаменитая российская певица Алсу во время беседы с Ксенией Собчак призналась, что купила голоса ради победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос" на Первом канале. Артистка заявила, что считает себя виноватой в возникшем скандале, а также жалеет о том, что сразу не раскрыла родственную связь с дочкой.

Алсу рассказала, что изначально отправила Микеллу на кастинг вместе с няней. Потом поступило предложение от продюсеров проекта о том, чтобы певица тоже где-то фигурировала. Семья девочки с пониманием отнеслась к этому.

После артистка призналась Собчак, что покупала голоса для победы дочери, подчеркнув, что делала это в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Она заявила, что участники всех сезонов поступали также. "Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое СМС стоило денег", - рассказала Алсу.

Напомним, Первый канал был вынужден аннулировать итоги восьмого сезона шоу "Голос. Дети" после того, как компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой. Сообщалось, что цена накрутки якобы составила 2-3 млн рублей. 24 мая состоялся спецвыпуск программы, на котором генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вручил приз всем финалистам. Каждый победитель получил по миллиону рублей. Позже стало известно, что Микелла передала свой выигрыш татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой.