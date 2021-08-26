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В российский прокат вышла приключенческая драма "Легенда о Зеленом рыцаре"

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В основе сюжета поэма XIV века "Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь".

В четверг, 26 августа, в российский прокат вышла приключенческая драма "Легенда о Зеленом рыцаре" с Девом Пателем в главной роли.

В основе сюжета поэма XIV века "Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь". Зрителям расскажут историю о таинственном рыцаре, который после отсечения головы не погибает, а начинает охотиться на своего "убийцу".

Режиссерское кресло проекта занял автор "Истории призрака" Дэвид Лоури. Он же написал сценарий.

Креме Дева Пателя в фильме снялись Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри и другие актеры.

Ранее мы писали, что состоялась премьера фантастического триллера "Воспоминания".

Видео: YouTube / В Рейтинге

Теги: легенда о зеленом рыцаре, российский прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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