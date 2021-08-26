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Состоялась премьера фантастического триллера "Воспоминания"

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Главную роль исполнил Хью Джекман.

В четверг, 26 августа, в российский прокат вышел фантастический триллер "Воспоминания" с Хью Джекманом в главной роли.

Действие разворачивается в недалеком будущем. Майами почти полностью ушел под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер при помощи специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново прожить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге офиса главного героя появляется клиентка с простой просьбой – вспомнить, где она оставила ключи. Отношения между детективом и девушкой перетекают в роман. Однако в один день она исчезает без следа.

Кроме Хью Джекмана в фильме сыграли Ребекка Фергюсон, Тэнди Ньютон, Клифф Кёртис и др. Режиссером выступила Лиза Джой.

Ранее мы писали, что в прокат вышел мультфильм "Щенячий патруль в кино".

Видео: YouTube / WBRussia

Теги: премьера, хью джекман
Категории: Кино, Культура, Лента новостей, Новости России,

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