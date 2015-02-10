В прокат вышел мультфильм "Щенячий патруль в кино"

Главную роль в анимационной ленте озвучил звезда сериала "Детство Шелдона" Иэн Армитедж.

В четверг, 26 августа, в России состоялась премьера полнометражного анимационного фильма "Щенячий патруль в кино" кинокомпании Paramount Pictures. Сюжет основан на одноименном мультсериале. Главный герой – щенок Райдер – говорит голосом звезды сериала "Детство Шелдона" Иэна Армитеджа.

Отважные щенки вынуждены бросить вызов злодею Хамдингера, когда он становится мэром города Приключений. Райдера с друзьями ждут опасные приключения и новые знакомства – к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

Мировая премьера мультика состоялась 20 августа. За первый уикенд он собрал 12,5 млн долларов. Одновременно с выходом в кинотеатрах мультфильм показали на стрим-платформе Paramount+.

Ранее мы писали, что трейлер нового "Человека-паука" побил рекорд по просмотрам за 24 часа.

Видео: YouTube / В Рейтинге