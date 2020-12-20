Актриса получила награду за выдающиеся карьерные достижения.

Почетного "Золотого льва" вручили Джейми Ли Кертис на Венецианском кинофестивале. Награду за выдающиеся карьерные успехи получила американская актриса, известная публике по ролям в таких фильмах как "Хэллоуин", "Поменяться местами", "Рыбка по имени Ванда". Торжественная церемония прошла вечером 8 сентября.

В любое другое время бы позволила этому моменту меня захватить, но меня попросили что-нибудь написать, поэтому я зачитаю свою речь. Я очень тронута. Мое сердце сегодня с вами. Я благодарна фестивалю за эту награду. Джейми Ли Кертис, актриса

В благодарственной речи звезда вспомнила о своих родителях, которые также являются актерами - Тони Кертисе и Джанет Ли. Американка заметила, что они очень бы гордились дочерью. По мнению артистки, вручая награду ей, премия также достается и им. Ли Кертис поблагодарила режиссера Джона Карпентера и сценаристку Дебру Хилл. Именно с их помощью актриса получила свою первую роль в кино, после чего ей стали поступать и другие предложения о съемках.

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