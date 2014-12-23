Фильм "Банши Инишира" сорвал 13-минутные овации в Венеции

Лента входит в список главных претендентов на награды фестифаля.

Фильм "Банши Инишира" режиссера Мартина Макдонаха сорвал 13-минутные овации на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Ленту очень тепло приняли критики и зрители, собравшиеся на фестивале. Сообщается, что "Банши Инишира" входят в список главных претендентов на награды.

Сюжет фильма рассказывает о двух друзьях, которые перестали общаться, а их конфликт затронул всю сельскую общину. Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Мировая премьера состоится 20 октября.

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Видео: YouTube / Box Office