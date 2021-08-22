В Сети появилось видео воздушного трюка 60-летнего Тома Круза

В Сети появилось видео опасного воздушного трюка 60-летнего Тома Круза. Этот ролик оказался промо для нового фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2". В клипе голливудская звезда сидит на кабине летящего самолета, рассказывая зрителям о своей работе над новинкой кинофраншизы. После речи Тома Круза мимо пролетает второй самолет с кинорежиссером Кристофером Маккуорри, тот говорит актеру о том, что нужно успеть завершить съемки до того момента, пока не сядет солнце. Далее оба самолета резко пикируют влево, а актер продолжает держаться за крыло биплана.
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Фото и видео: YouTube / aheartshapedgun
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