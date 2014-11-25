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Разработчики Hogwarts Legacy показали гостиные факультетов в новых роликах

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Игра выйдет в свет 10 февраля 2023 года.

Разработчики компьютерной игры Hogwarts Legacy продемонстрировали зрителям гостиные факультетов школы магии Хогвартс в новых роликах. В социальных сетях опубликовано сразу четыре видео с помещениями Гриффиндора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя. Каждая из гостиных обставлена в уникальном стиле и имеет соответствующую символику и цвета. Создатели проекта напомнили о том,что в начале игры пользователю придется сделать выбор, в каком из факультетов находиться.

Напомним, что официальный релиз Hogwarts Legacy ожидается десятого февраля 2023 года на платформах PlayStation, Xbox и PC. Позже проет будет добавлен на Nintendo Switch. Сюжет Hogwarts Legacy разворачивается до истории Гарри Поттера, в конце 19 века. 

Вышел трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мёд".

Фото и видео: Hogwarts Legacy
 

Теги: hogwarts legacy, гарри поттер, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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