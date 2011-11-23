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Вышел трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мёд"

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Животные из детской книжки превратятся в кровожадных тварей.

Вышел полноценный трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мёд". Создатели на текущий момент не анонсировали дату выхода фильма в свет. Известно, что режиссером проекта выступает Рис Уотерфилд. Он взял сюжет истории из произведения автора Алана Милна "Винни-Пух". Картина расскажет о том, как мальчик по имени Кристофер Робин вырос и уехал из дома, оставив Пятачка, Винни-Пуха и ослика Иа-Иа в одиночестве и без еды. Голод сделал из игрушечных животных озлобленных и жестоких монстров. Они станут путешествовать и устраивать резню.

Опубликован тизер нуарного детектива "1703" с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным.

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers

Теги: винни пух, трейлер, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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