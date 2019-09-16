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Опубликован тизер нуарного детектива "1703" с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным

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Сериал расскажет о жизни оперативников, расследующих "петербургские дела".

Российский онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер нового сериала "1703". Главную роль в проекте исполнил Гоша Куценко. Он получил роль оперативника, находящегося в депрессии или "психованного мизантропа", который переживает сложный для себя жизненный период. В какой-то момент он встречает на своем пути молодого московского полицейского Вадика, который на самом деле мечтает быть StandUp-артистом. В работе также задействован Кузьма Сапрыкин. Известно, что по сюжету сериала двое напарников катаются по ночному дождливому городу на старой машине, а также расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов. Уточняется, что им также придется заниматься и другими "петербургскими делами".

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Фото и  видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko

Теги: 1703, гоша куценко, детекив, кузьма сапрыкин, нуар, тизер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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