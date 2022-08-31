Netflix показал взрослый трейлер аниме "Киберпанк: Бегущие по краю"

Мультсериал выйдет на экраны 13 сентября.

Американская стриминговая компания Netflix показала взрослый трейлер нового аниме "Киберпанк: Бегущие по краю". Мультсериал будет состоять из десяти эпизодов. официальный релиз проекта намечен на 13 сентября. Однако его не увидят граждане РФ, такая онлайн-платформа приостановила деятельность на территории страны. Известно, что за основу сюжета была взята компьютерная игра Cyberpunk 2077, а местом истории стал Найт-сити, а ее создатели из CD Projekt Red выступают продюсерами многосерийной телевизионной адаптации. Производством аниме занимались сотрудники японской студии Studio Trigger.

Вышел трейлер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом.

Фото и видео: YouTube / Netflix