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Netflix показал взрослый трейлер аниме "Киберпанк: Бегущие по краю"

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Мультсериал выйдет на экраны 13 сентября.

Американская стриминговая компания Netflix показала взрослый трейлер нового аниме "Киберпанк: Бегущие по краю". Мультсериал будет состоять из десяти эпизодов. официальный релиз проекта намечен на 13 сентября. Однако его не увидят граждане РФ, такая онлайн-платформа приостановила деятельность на территории страны. Известно, что за основу сюжета была взята компьютерная игра Cyberpunk 2077, а местом истории стал Найт-сити, а ее создатели из CD Projekt Red выступают продюсерами многосерийной телевизионной адаптации. Производством аниме занимались сотрудники японской студии  Studio Trigger.

Вышел трейлер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом.

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, аниме, киберпанк бегущие по краю, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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