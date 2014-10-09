Вышел трейлер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом

Премьера состоится 4 ноября.

Вышел трейлер фильма "Странный: История Эла Янковича" режиссера Эрика Аппеля.

Сюжет посвящен истории известного музыканта-пародиста, начиная с его непростого детства до первых перепевок известных хитов под аккомпанемент аккордеона. В работе над сценарием принимал участие сам Янкович.

Главную роль сыграл Дэниел Редклифф. Также в фильме появится Эван Рэйчел Вуд в роли Мадонны. Премьера состоится 4 ноября на стриминговом сервисе Roku.

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Видео: YouTube / alyankovic