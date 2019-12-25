Премию "Золотой лев" за продвижение Петербурга за рубежом вручат в 2021 году

Одной из победительниц стала заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра Татьяна Павловская.

В Северной столице определили лауреатов премии Комитета по внешним связям в сфере международного и межрегионального сотрудничества "Золотой лев". Об этом рассказал председатель Комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев.

В этом году конкурс проходил среди людей и организаций, оказавших существенную помощь в развитии сотрудничества города на Неве. Среди победителей — генеральный директор ООО "Золотой век" Зыонг Ти Киен и солистка Мариинского театра Татьяна Павловская.

Примию вручат в 2021 году.

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Фото: Piter.TV