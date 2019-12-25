С 2021 года петербургских школьников обеспечат бесплатным двухразовым питанием

Право на двухразовое питание получат школьники 1-4 классов, а также 5-11 классов.

В новом году школьников Петербурга обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Соответствующие изменения внес в Социальный кодекс губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В Петербурге внедрят двухразовое питание для льготных категорий граждан с 1 января 2021 года. Право на соответствующее питание получат школьники 1-4 классов, а также 5-11 классов, независимо от места жительства.

Уточняется, что питание будет двух видов: завтрак и обед или завтрак и комплексный обед.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал технопарк "Кванториум" инвестициями в будущее Петербурга.

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