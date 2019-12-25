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Беглов назвал технопарк "Кванториум" инвестициями в будущее Петербурга
Сегодня, 9:16
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IRINA_CHALKINA

Беглов назвал технопарк "Кванториум" инвестициями в будущее Петербурга

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На реализацию проект выделялись средства из федерального и городского бюджета.

Глава города на Неве оценил технопарк "Кванториум" для детей. В минувшую субботу, 19 декабря, градоначальник лично посетил это пространство.

Александр Беглов заявил, что технопарк является важным вложением. 

У нас в городе нет ни золота, ни нефти, ни газа, есть голова и руки, поэтому будем зарабатывать головой и руками

Александр Беглов.

Напомним, что в "Кванториуме" дети обучаются навыкам и предметным компетенциям через решение реальных кейсов по ключевым проблемам развития науки и техники.

На реализацию проекта потратили 550 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета. 

Ранее мы сообщали о том, что на главной елке Петербурга появились игрушки в стиле ретро.

Фото: Беглов/вк

Теги: беглов, наука, смольный, технопарк, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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