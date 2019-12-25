На главной елке Петербурга появились игрушки в стиле ретро

Высота ели ― 25 метров.

На елке на Дворцовой площади окончательно украсили новогоднюю ель. На нее повесили игрушки в стиле ретро и зажгли огни.

Момимо огоньков на зеленой красавице также есть флажки и серпантин. В этом году игрушки выполнены в стиле 1950-1960-х годов. Среди них ― щелкунчики, снеговики, лошадки и другие фигуры.

Судя по комментариям в социальных сетях, горожане уже не столь критично относятся к ели на Дворцовой.

Не смотря ни на что, она получилась шикарной.3 млн как никак.

В этом году на Дворцовой установили фантастически красивую ёлку. написали пользователи в Instagram.

Высота ели составляет 25 метров, вес ― 12 тонн. Ее привезли из Всеволожского района Ленобласти. По итогам голосования среди петербуржцев было решено, что в этом году ель будет живой.

Ранее Piter.TV выяснил, что петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

Фото: olga_sobol77, agent_liza_13