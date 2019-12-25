Петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России

Новогодняя елка в Северной столице обошлась властям в 13 миллионов рублей.

В городах России, несмотря на пандемию коронавируса, готовятся к Новому году и устанавливают на главных площадях города праздничные ёлки. Piter.TV сравнил стоимость новогодних елок в семи самых крупных по населению городах Российской Федерации. Как оказалось, больше всего на новогоднюю красавицу потратили в Петербурге.

Новогодняя елка в Москве

Высота елки, которая уже стоит на Соборной площади на территории Кремля, составляет 25 метров. Как и в прошлые годы, на дереве будет присутствовать цветовая гамма российского флага: внизу будет загораться красная лента, выше – синяя, а почти возле самой звезды – белая.



Фото: пресс-служба Губернатора Московской области

Управления делами президента потратит на установку и украшение главной ëлки страны 7,9 млн рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году. На сайте госзакупок можно увидеть список игрушек, которыми украсят ель: подвески в форме бриллианта, "сосульки" из прозрачного пластика, золотые бусы с перламутром и светодиодные шары и т.д.

Новогодняя елка в Петербурге

Согласно данным с сайта госзакупок, на оформление Дворцовой площади (в том числе на украшение елки) потратят 13 миллионов рублей. Смольный отмечает, что комплекс работ, на который потратят 13 миллионов рублей, начался еще летом. Игрушки в ретростиле вручную делали петербургские специалисты. Также на площади появятся несколько живых елок с фотозонами.

Дерево, высотой 25 метров и весом 12 тонн привезли поздней ночью из Всеволожского района Ленобласти. Украсят елку к 20 декабря.



Фото: Piter.tv

Новогодняя елка в Новосибирске

Елка высотой 21 метр будет установлена на площади Ленина. Стоимость праздничного дерева оценили в 4 975 000 рублей. Монтаж новогоднего дерева в Facebook показала вице-мэр города Анна Терешкова.



Видео: Facebook/ Анна Терешкова

Новогодняя елка в Екатеринбурге

Согласно контракту, на установку и техобслуживание 50-метровой елки, которую традиционно возведут на Площади 1905 года, будет потрачено 5 миллионов рублей. К 25 декабря главный символ Нового года подрядчик должен привезти, установить, а также подключить гирлянды и звуковое оборудование. Простоит елка до 17 января.



Фото: Екатеринбург.рф

Новогодняя елка в Казани

В центре Казани появится елка высотой 34 метра. Город в 2019 году потратил на нее 42,8 млн рублей. Это, по замыслу властей, не просто елка, а целая светомузыкальная композиция. Само дерево и площадь вокруг него покроют шатром диаметром 60 метров.

В этом году условиях пандемии коронавируса решили сократить расходы на церемонию открытия центральной городской елки. На праздник в этом году потратят менее 1,5 млн рублей – против 4 млн рублей годом ранее.



Фото: obrazovanie.kzn.ru (Денис Гордийко)

Новогодняя елка в Нижнем Новгороде

Главную новогоднюю елку высотой 22 метра установили на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Покупку новой ели и украшений для нее оплатил Сбербанк, то есть городу она обошлась в 0 рублей. Елку украшают 1,5 тысячи красных и золотистых шаров, а также 5,5 тысяч метров светодиодных гирлянд.

В последний раз Нижний Новгород покупал новогоднюю ель в 2018 году за 10 млн рублей. Искусственное дерево высотой 22 м прослужило городу два года. Как теперь будут использовать это дерево, в мэрии не сообщили.



Фото: ВК/ Нижний Новгород | Новости Нижнего Новгорода

Новогодняя елка в Челябинске

Несмотря на пандемию коронавируса, власти решили не отказываться от новогоднего ледового городка. На площади появятся ледяные скульптуры и горки для детей.

В этом году городок построят в космической тематике. Его должны сдать до 22 декабря. Строительство городка вместе с установкой 20-метровой елки обойдется городскому бюджету в 6,8 млн рублей.



Видео: Управление культуры Администрации г. Челябинска

Piter.TV узнал, почему елка на Дворцовой стоит 13 миллионов.

Фото: Piter.TV

Инфографика: Piter.TV