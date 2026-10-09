Спрос на ювелирные изделия без вставок вырос в Петербурге на 20%

Для сравнения, средний показатель по стране составляет 48%.

Жители Петербурга все чаще отдают предпочтение ювелирным изделиям без драгоценных камней. За первые девять месяцев 2026 года спрос на такие украшения в городе увеличился на 20%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра SOKOLOV, основанные на сравнении розничных продаж в Петербурге и по всей России за период с января по сентябрь 2026 года. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Украшения без вставок (минималистичные модели) занимают почти половину ювелирной корзины петербуржцев – на них приходится 46% всех покупок. Для сравнения, средний показатель по стране составляет 48%. Рост интереса к лаконичным изделиям отразился и на денежном обороте: продажи в Петербурге выросли на 12%.

В тройку самых востребованных категорий среди минималистичных вариантов вошли кольца, браслеты и серьги. Чаще всего горожане выбирали изделия из серебра, красного золота и золоченого серебра. Средняя стоимость одного такого украшения в Санкт-Петербурге составила 6696 рублей, что несколько выше среднероссийского показателя в 6297 рублей.

Несмотря на заметный рост в Северной столице, динамика в других регионах оказалась еще более впечатляющей. В топ городов по темпам роста спроса вошли Иркутск (+63%), Саратов (+52%) и Омск (+47%).

Фото: Magnific (wirestock)