На Netflix представили тизер картины Паоло Соррентино "Рука Бога"

В основе сюжета - история неуклюжего подростка, жизнь которого меняется с прибытием в город легенды футбола Диего Марадона.

Netflix опубликовал трейлер фильма "Рука Бога" - картину итальянского режиссера Паоло Соррентино, который когда-то снял сериал "Молодой Папа" и картины "Молодость" и "Великая красота".

Сюжет новой работы режиссера посвящен судьбе непримечательного юноши Фабиетто Скизу, жизнь которого меняется, когда в родной город подростка приезжает легендарный футболист Диего Марадона.

В картине снялись Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело и Марлон Жубер. Главную роль исполнил молодой актер Филиппо Скотти.

Как отмечают близкие режиссера, фильма напоминает биографию автора произведения. Съемки проводили в его родном городе.

Осенью, 2 сентября, на Венецианском фестивале состоится премьера. С 24 ноября в итальянских кинотеатрах начнется массовый показ ленты. На Netflix работу представят 15 декабря.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Netflix показал первые кадры из пятого сезона "Короны" о британской королевской семье.

Видео: YouTube / Netflix