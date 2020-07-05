Netflix показал первые кадры из пятого сезона "Короны" о британской королевской семье

На снимках Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы и Доминик Уэст, сыгравший принца Чарльза.

Стрим-сервис Netflix опубликовал первые кадры из предстоящего пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье. Снимки появились в Twitter проекта.

Поклонники сериала могут увидеть на фото Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы и Доминика Уэста, сыгравшего принца Чарльза. В четвертом сезоне эти роли исполнили Эмма Коррин и Джош О"Коннор.

В образе королевы Елизаветы II в новых сериях появится Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах о Гарри Поттере.

Создатели сериала хотели завершить его пятым сезоном. Однако Netflix объявил, что многосерийную драму продлят как минимум до шестого. Премьера пятого запланирована на 2022 год.

Ранее в сети нашли клон Netflix с вымышленными фильмами.

Фото: Twitter / The Crown