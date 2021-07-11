Названа дата выхода второго сезона "Ведьмака"

Большинство эпизодов расскажут историю Геральта и Цири.

В интернете опубликован трейлер второго сезона сериала "Ведьмак". Он появился на Youtube-канале "Netflix Russia".

Показ второго сезона сериала начнется 17 декабря текущего года. Дата выхода первой серии "Ведьмака" была объявлена на фестивале WitcherCon.

По словам создателей сериала, большинство эпизодов нового сезона покажут историю взаимоотношений Геральта и его приемной дочери Цири. Кроме того, зрители впервые увидят на экране ведьмачью крепость Каэр Морхен.

Уточняется, что в новый сезон включает в себя восемь серий.

Напомним, премьера первого сезона сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года.

Ранее в сети появился первый трейлер "Северных вод" с Колином Фарреллом.

Видео: Youtube/Netflix Russia