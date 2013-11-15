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Вышел первый ролик виртуальной выставки по "Ведьмаку" WitcherCon

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Мероприятие начнется 9 июля.

Организаторы выставки WitcherCon, посвященной вселенной Ведьмака писателя Анджея Сапковского, представили ролик мероприятия, где пообещали различные анонсы и сюрпризы. 

В анjнсе зрителями также продемонстрировали "засекреченные" кадры из одноименного сериала с Кавиллом, которые специально скрыли при помощи цензуры.

Выставка WitcherCon начнется 9 июля в 20:00 по московскому времени. Вторая презентация пройдет в онлайн формате на следующий день в 4:00. 

Ранее в сети появился первый тизер второго сезона сериала "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

Видео: The Witcher / YouTube

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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