Вышел первый ролик виртуальной выставки по "Ведьмаку" WitcherCon

Мероприятие начнется 9 июля.

Организаторы выставки WitcherCon, посвященной вселенной Ведьмака писателя Анджея Сапковского, представили ролик мероприятия, где пообещали различные анонсы и сюрпризы.

В анjнсе зрителями также продемонстрировали "засекреченные" кадры из одноименного сериала с Кавиллом, которые специально скрыли при помощи цензуры.

Выставка WitcherCon начнется 9 июля в 20:00 по московскому времени. Вторая презентация пройдет в онлайн формате на следующий день в 4:00.

Ранее в сети появился первый тизер второго сезона сериала "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

Видео: The Witcher / YouTube