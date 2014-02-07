В сети появился новый тизер второго сезона «Ведьмака»

В сети появился первый тизер второго сезона сериала "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

Пока никаких подробностей о сюжете новых серий пока нет. Единственное, что рассказали авторы это то, что одной из тем станут последствия действий Весемира из анимационного приквела. Точная дата релиза второго сезона пока не анонсированы.

Премьера первого сезона сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в сериале сыграл исполнитель роли Супермена во вселенной DC Генри Кавилл.

Видео: YouTube / ZK ENTERTAINMENT