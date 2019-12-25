Диего Марадона: от игрока из юношеского клуба до чемпиона мира

Вчера, 25 ноября 2020, из жизни ушел один из главных футболистов XX века ― Диего Марадона. Карьера футболиста не была гладкой: наркотики, антидопинговые скандалы, конфликты в футбольных клубах. Однако было и другое. Мир запомнит его как автора "гола столетия" и чемпиона мира. Рассказываем о жизни Марадоны от самого начала и до конца.

Начало пути

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960-го года в аргентинском городе Ланус, который сейчас является частью столицы ― Буэноса-Айроса. Помимо него в семье было еще семь детей, они жили бедно. Отец целыми днями работал на мельнице, мать занималась домашним хозяйством и детьми.

Любовь к футболу у Диего появилась еще с самого детства. Первый кожаный мяч, как писал Марадона в своей книге "Я ― эль Диего", появился у него еще в три года, он засыпал с ним в обнимку. Чтобы заработать себе на развлечения, будущий футболист вместе с другом делал небольшие бочонки и продавал их. Дон Диего хотел, чтобы его сын учился, поэтому на поле он выходил по вечерам, а в свободное время мог играть на протяжении всего дня.

Я всегда говорю, что стал профессионалом, начиная с самого маленького возраста: я играл за команду, которая приглашала меня первой, иногда меня не отпускали из дома, и тогда я ревел как сумасшедший. писал Диего Марадона в своей автобиографии.

С девяти лет он начал заниматься в молодежной команде "Архентинос Хуниорс". Клуб одержал 136 побед, авторами многих голов стал Диего. Он считал, что именно во Фьорито сделал свой шаг, чтобы стать настоящим футболистом, выходя на игру всегда, несмотря на травмы.

Важным днем для футболиста стало 20 октября 1976-го года. Марадона вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Аргентины "Архентинос Хуниорс" против "Тальерес". Это стал его первый серьезный матч.

Мой первый выход на поле обернулся поражением, однако, моя долгая и незабываемая история в "Архентинос" только начиналась. Я всегда говорю, что в тот день я сумел коснуться руками неба.

В том чемпионате футболист провел 10 матчей и забил 2 мяча ― первые в его карьере. Тогда же к Марадоне стала приходить известность: о нем писали, снимали репортажи. Внимание журналистов не слишком нравилось спортсмену, по его словам, каждый раз он рассказывал о себе одно и то же. Всего за пять сезонов в юношеском "Архентинос Хуниорс" Диего Марадона забил 116 мячей. После молодежного мундиаля в Уругвае в 1981-м году футболист перестал носить футболку клуба. Его история в этой команде начала подходить к концу.

"Это было сумасшествием"

Тогда футболиста перекупил аргентинский клуб "Бока Хуниорс", о котором он мечтал с самого начала. Изначально он перешел туда на правах аренды с возможностью последующего приобретения. То, что его пригласят выступать за "Боку", Диего решил до того, как это случилось по факту. В это же время его пригласил "Ривер", от чьего предложения он отказался.

Сложилась довольно редкая ситуация: "Ривер", весь в деньгах, но без малейшего моего желания, и "Бока", без гроша в кармане, но с огромной страстью к этому клубу с моей стороны.

Между богатым клубом и "Боке", у которого были проблемы с уплатой налогов, он выбрал второй, и сам назвал это "сумасшествием". На тот момент Марадоной уже интересовалась "Барселона", а толпы фанатов преследовали его повсюду. В связи с интересом европейских клубов Диего провел в "Боке" всего один сезон, где впервые принял участие в аргентинском "суперклассико". Экономическая ситуация в Аргентине складывалась не лучшим образом, и каждое предложение из-за рубежа привлекало всеобщее внимание.

"Сущий ад": наркотики и травля в "Барселоне"

Марадона считал "Барселону" самым лучшим клубом, однако встреча со своеобразным стилем игры каталонцев и личностью президента клуба Жозепа Луиса Нуньеса не обрадовала его. Марадона считал, что игроки слишком много уделяли внимание "физике" ― бегу, в то время как нужно было технике. Постепенно ситуация начала меняться в лучшую сторону, однако в "Барсе" у футболиста ухудшилось здоровье: обнаружился гепатит, а после ― перелом лодыжки. Пришлось сделать паузу. В гипсе спортсмен провел всего семь дней после операции, но на поле вернулся только через 106 дней. В матче 8 января 1984-го года клуб обыграл "Севилью" со счетом 3:1, два гола из них забил Марадона.

Зрители на трибунах рванули вниз, к полю, все кричали и аплодировали мне, скандируя вроде бы "Ма-ра-дооо! Ма-ра-дооо!", точно сказать не могу, так как на стадионе стоял оглушительный визг. Эта овация была одной из самых запоминающихся в моей жизни.

Из-за плохих отношений и директором Диего хотел уйти из "Барселоны". Он сам попросил продать себя другому клубу, в ином случае отказывался выходить на поле. В этот же период Марадона связался с наркотиками, но, по его словам, это не повлияло на его спортивную форму. Свой последний матч в "Барсе" мужчина провел 5 мая 1984-го года. Игра стала отражением всего того, что с ним происходило в команде. В финале Кубка Испании клуб проиграл "Атлетико" со счетом 1:0. Покинув "Барселону", Марадона еще не знал, за какую команду будет играть дальше. Он оказался в полной нищете.

Следующим шагом стал итальянский "Наполи". Пока шли переговоры, болельщики требовали, чтобы Диего взяли в состав, и даже устроили голодовку. В этом клубе футболист хотел "спокойной жизни". Сначала пребывание в клубе складывалось неудачно. За первый круг сезона 1984/85 команда набрала всего девять очков. После этого он попросил директора купить хороших игроков, которых бы "не освистывали" болельщики. В Кубке УЕФА "Наполи" занял третье место, уступив "Ювентусу" 6 очков. Спустя год клубу удалось отыграться, обойдя соперника со счетом 2:1.

"Рука Бога" в главном матче в жизни

В этот период для Диего Марадоны случился главный матч в его жизни, а его гол стал одним из самых знаменитых футбольных голов за всю историю. Стоит отметить, что, играя за европейские клубы, он входил в состав сборной Аргентины. 22 июня 1986-го года сборная Аргентины обыграла сборную Англии в 1/4 чемпионата мира в Мексике. Матч завершился со счетом 2:1. После гола Марадоны, который он забил рукой на 51-й минуте, его прозвали "рукой Бога". В этом же матче он увеличил счет свой команды еще на один, забив "гол столетия". Эту игру он назвал самой счастливой в его жизни, в том числе по политическим мотивам.

Для нас это означало больше, чем победа над футбольной командой, для нас это означало — победить целую страну. Пусть перед игрой мы заявляли, что этот поединок не имеет ничего общего с войной за Мальвинские острова, мы прекрасно знали о том, что очень много аргентинских ребят сложили там свои головы; там, где их убивали словно каких-то пташек… И для нас это было неким подобием реванша за Мальвины.

В 1987-м году International Management Group провела исследование в различных странах мира с целью выявить, кто является самым популярным человеком на планете. Им оказался Диего Марадона. Он вел программу на телеканале RAI и снимался в рекламе. Несмотря на провалы, неаполитанцы обожали футболиста, но победы "Наполи" не давали покоя соперникам, поэтому о Марадоне постоянно распускали слухи. Они касались наркотиков и его пребывания в ночных клубах.

В России Марадону увидели в 1990-м году. Матч против московского клуба он описал как один из провальных. .

Тогда еще приключилась та кошмарная история с матчем в Москве, против "Спартака". Я не тренировался в течение всей недели, был у себя дома, и команда отправилась в Россию без меня. Все пребывали в ожидании, поеду я туда или нет, поеду или нет. И я поехал. Я прилетел на частном самолете, но все-таки прилетел. Мы сыграли вничью 1:1, дотянули до послематчевой серии пенальти и проиграли, а, значит, выбыли из розыгрыша Кубка чемпионов.

Отношения Марадоны с "Наполи" окончательно сошли на "нет" в результате грандиозного допингового скандала. Он считает, что в тот роковой день ― 17 марта 1991-го года ― был абсолютно чист. Футболист считает, что пробы подменили, и потому у него в крови обнаружили допинг. Организатором этой истории мог быть Антонио Маттарезе. Последний матч за неополитанцев Марадона сыграл 24 марта того же года против "Сампдории". После этого сотрудничество с Италией было разорвано. Отметим, что тот допинговый скандал был не последним для спортсмена.

Завершение карьеры футболиста

Спортсмена ждала темная полоса. После 15-тимесячной дисквалификации Диего Марадона оказался в испанской "Севилье" в 1992-м году. Там он провел всего один сезон, после чего рассорился с тренером, и вынужден был покинуть клуб. В 1993-м произошла еще одна громкая история: Марадоне дали условный срок за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам, которые находились около его дома. К большому футболу он вернулся только в 1995-м году и вновь в составе "Бока Хуниорс". Тогда же он начал свою тренерскую карьеру, а позже ― еще и карьеру спортивного комментатора. После своего возвращения в футбол он сыграл за сборную Аргентины в чемпионате мира 1994-го года. Такого высокого результата, как на чемпионате 1986-го года, сборной уже не удавалось добиться.

За всю свою жизнь Диего Марадона добился многих титулов: стал чемпионом Аргентины, обладателем Кубков Испании, испанской лиги, Суперкубка Испании, двухкратным чемпионов Италии и это еще не все. Футболиста признавали 5 раз лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, 3 раза он становился Футболистом года в Южной Америке.

Прощание с Марадоной

25-го ноября 2020-го года легендарный футболист ушел из жизни. Ему было 60 лет. Причиной стал сердечный приступ. Звезды футбола выразили свои соболезнования.

Конечно, однажды мы все ударим вместе по мячу в небе над нами. сказал агентству "Reuters" Пеле, с которым сравнивали Марадону.

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. написал Лионель Месси в Instagram.

Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением, одним из самых лучших, непревзойденным волшебником. поделился Криштиану Роналду в социальных сетях.

Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью одного из главных футболистов XX века.

Фото: diegomaradonagroup.com, Bob Thomas / Getty Images, cristiano / Instagram