Сотни аргентинцев собрались у президентского дворца для прощания с Марадоной

В Буэнос-Айресе простятся с культовым футболистом.

Сотни аргентинцев собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе для прощания с Диего Марадоной. Поклонники спортсмена пришли на площадь заранее. Известно, что около 6 часов утра по местному времени (12:00 по московскому времени) состоится памятная церемония. На опубликованных местными журналистами кадрах видно, что фанаты запускают салюты, танцуют, и поют.

О смерти Марадоны стало известно вечером 25 ноября. Информацию журналистам подтвердил адвокат футболиста. По предварительным сведениям, аргентинец скончался от острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. Об этом заявил портал Infobae.com со ссылкой на отчет, составленный после вскрытия.

Напомним, что Диего Марадона стал известен своими играми за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.

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Видео: YouTube / Telenueve