Футбольные ворота упали на школьника на уроке физкультуры в Мурино

Подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В Ленобласти возбудили уголовное дело после несчастного случая, который произошел в одной из школ города Мурино. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по 47-му региону.

Как стало известно стражам порядка, во время урока физкультуры на 13-летнего школьника упали футбольные ворота. Подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место происшествия следователи осмотрели футбольное поле, допросили учителей и директора, изъяли документацию, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование продолжается.

Ранее на Просвещения школьника госпитализировали с внутрибрюшным кровотечением после игры в футбол.

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