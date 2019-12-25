На Просвещения школьника госпитализировали с внутрибрюшным кровотечением после игры в футбол

Также у него разрыв правой доли печени.

Школьник попал в больницу с серьезными травмами после игры в футбол во дворе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 8 ноября, в полицию поступила телефонограмма из Педиатрической клинической больницы. В ней говорилось, что 8 ноября в 06:40 из квартиры дома 102 по проспекту Просвещения бригада скорой помощи госпитализировала девятиклассника с разрывом правой доли печени, внутрибрюшным кровотечением. Подросток находится в тяжелом состоянии.

Со слов: 6 ноября в дневное время во дворе дома во время игры в футбол столкнулся с соперником из другой команды, который, не удержавшись, упал на него.

Пенсионерка погибла после падения в лестничный пролет на Гражданском проспекте.

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