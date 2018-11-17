Алексей Учитель рассказал, как выбирали фильм на открытие "Послания к человеку"

Кинофестиваль открылся картиной "Диего Марадона" британского режиссера Азифа Кападиа.

Президент кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Учитель вместе с основателем фестиваля рассказали, почему именно документальный фильм "Диего Марадона" в этом году показали на открытии. По словам Учителя, в прошлом году на эту мысль его натолкнул почетный гости фестиваля, итальянский режиссер Паоло Соррентино.

Могу сказать, что в том году открывал фильм Паоло Соррентино. Я его спросил о кино, а он сказал: "Я кино не люблю, я люблю футбол". Поэтому мы решили в этом году так, насколько я слышал, это очень интересная картина, и потом потрясающий человек Марадона Алексей Учитель, президент кинофестиваля, режиссер

Почетный председатель и основатель фестиваля Михаил Литвяков в свою очередь ответил, что футбол остается важной и актуальной темой в мире, к тому же Марадона – легендарная фигура для спортсменов.

Матч состоится при любой погоде, для нашего климата это очень важно. Это фигура легендарная для всех, особенно для молодых болельщиков. Вы знаете, только что прошли чемпионаты. Молодцы, придумали хорошую фигуру для открытия. Марадона – это красиво, неожиданный поворот, очень точно. Я сам играл в команде "Торфяник", еще мальчиков. Я даже снимал фильм "Золото Зенита", это единственный фильм о нашей команде. Если не видели, посмотрите, это душевный фильм с любовью сделанный о наших футболистах. Это была питерская команда, а не звезды всего мирового футбола Михаил Литвяков, основатель кинофестиваля, режиссер

Документальный фильм "Диего Марадона" британского режиссера Азифа Кападиа впервые показали в России. Для создания фильма выбирали отрывки из более 500 часов документальных записей самого футболиста. Однако в картине можно увидеть не только историю о футболе, но и о жизни футболиста и его отношениях с мафией.

Фотои видео: Piter.tv