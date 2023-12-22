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Стартовал прием заявок на фестиваль "Послание к человеку"
Сегодня, 11:52
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Стартовал прием заявок на фестиваль "Послание к человеку"

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Фестивальные кинопоказы пройдут с 18 по 27 октября.

Открылся прием заявок на участие в 34-м Международном кинофестивале документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку". Об этом сообщили  в пресс-службе правительства города.

Ежегодно на фестивале проходит показ более полутора сотен кинокартин, созданных режиссерами из разных уголков мира. 

Чтобы принять участие в фестивале, нужно отправить  заявку. Работа должна будет пройти конкурсный отбор.

Фестивальные кинопоказы пройдут с 18 по 27 октября.

Ранее Piter.tv сообщил, что стал известен один из победителей Регионального чемпионата "Искатели профессий".

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: искусство, кино, кинофестиваль послание к человеку, конкурс, творчество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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