Стартовал прием заявок на фестиваль "Послание к человеку"

Фестивальные кинопоказы пройдут с 18 по 27 октября.

Открылся прием заявок на участие в 34-м Международном кинофестивале документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Ежегодно на фестивале проходит показ более полутора сотен кинокартин, созданных режиссерами из разных уголков мира.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно отправить заявку. Работа должна будет пройти конкурсный отбор.

Фестивальные кинопоказы пройдут с 18 по 27 октября.

Ранее Piter.tv сообщил, что стал известен один из победителей Регионального чемпионата "Искатели профессий".

Фото: Telegram / Правительство Петербурга