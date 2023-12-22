Стал известен один из победителей Регионального чемпионата "Искатели профессий"

Раньше всех определился лидер в компетенции "Технологии информационного моделирования BIM".

Стали известны имена первых победителей Регионального чемпионата "Искатели профессий". Раньше всех определился лидер в компетенции "Технологии информационного моделирования BIM", индустриальным партнером которой выступил Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В основе технологии BIM лежит взаимодействие с информационной моделью. В компетенции приняли участие шесть школьников Петербурга в возрасте от 12 до 14 лет: ученики школ №484, №45 и №68, лицея №64 и гимназии №261. А также вне конкурса задание выполнил ученик школы №8 города Конаково Тверской области.

В рамках конкурсного задания школьники разрабатывали информационную модель загородного одноэтажного дома. Ребята создавали трехмерную модель по чертежу, а также расставляли мебель внутри помещений в отечественной BIM-системе "Renga". С непростым заданием лучше всех справился ученик школы №68 Егор Голуб. Уже на этапе отборочных соревнований школьник показал настолько хороший результат, что "автоматом" завоевал золотую медаль. Награду победитель получит на торжественной церемонии награждения призеров и победителей Регионального Чемпионата "Искатели профессий", которая состоится 23 марта в зале "Карнавал" Дворца творчества юных.

Фото: Академия цифровых технологий