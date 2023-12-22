Строительная отрасль была представлена высокотехнологичной специальностью – "Технологии информационного моделирования BIM".

В Петербурге подвели итоги регионального чемпионата "Искатели профессий". В конкурсе участвовали юные петербуржцы от 6 до 13 лет: ребята попробовали свои силы в 51 профессии. Строительная отрасль была представлена высокотехнологичной специальностью – "Технологии информационного моделирования BIM". Индустриальным партнёром номинации выступил Комитет по строительству Санкт-Петербурга, рассказал портал "Строительный Петербург".

Участники номинации должны были своими силами разработать информационную модель загородного одноэтажного дома. В компетенции соревновались школьники в возрасте от 12 до 14 лет: лучше всех справился ученик школы №68 Егор Голуб.

Я занимаюсь два года. Начинал заниматься в "Кванториуме" – там изучал SketchUP, потом дома стал изучать уже Renga. В Renga есть свои преимущества, что-то сложнее, что-то легче. Егор Голуб, победитель компетенции "Технологии информационного моделирования BIM"

Ещё на этапе отборочных соревнований школьник показал настолько сильный результат, что "автоматом" завоевал золотую медаль и подарки от Комитета по строительству.

Всего же в число победителей вошли 353 юных профессионала.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"