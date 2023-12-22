Одной из наиболее востребованных компетенций чемпионата оказалось направление "Строительство и строительные технологии".

В Петербурге подвели итоги регионального этапа Чемпионата "Профессионалы". На церемонии награждения чествовали 1026 призёров и победителей в 246 номинациях соревнований, сообщил портал "Строительный Петербург".

Президент вот только что объявил новый национальный проект "Кадры". Это говорит о том, насколько вы все нужны нашей стране. Насколько вы нужны тем лидерам бизнеса, тем замечательным предприятиям… великие предприятия с огромной историей и с не менее великими перспективами. Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Одной из наиболее востребованных компетенций чемпионата оказалось направление "Строительство и строительные технологии". В ходе соревнований работу молодых профессионалов оценивали их будущие работодатели и опытные коллеги.

Основную часть победителей составили учащиеся учреждений среднего профессионального образования Санкт-Петербурга. Лучшие из лучших примут участие в финальном этапе всероссийского чемпионата "Профессионалы".

Видео: портал "Строительный Петербург"