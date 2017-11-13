Легендарный футболист Марадона сделал предложение молодой подруге

Девушка получила заветное колечко в свой день рождения.

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона сделал предложение молодой подруге Росио Оливе. Девушка получила заветное колечко на свой 28-й день рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Марадона и Оливе собирались пожениться в 2014 году. Свадьба сорвалась из-за того, что экс-футболист обвинял девушку в воровстве, а она его в побоях.

Ранее мы писали, что Диего Марадона избил клиента хорватского бара из-за экс-зятя.

Фото: ВКонтакте / Диего Армандо Марадона | Diego Armando Maradona