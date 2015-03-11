Протесты начались после публикации разговоров лечащих врачей Марадоны.

В Аргентине протестующие требуют расследовать смерть Марадоны. Акции протеста проходят по всей стране.

Митингующие требуют расследования смерти легендарного футболиста, так как уверены в том, что Марадону убили.

На улицы Буэнос-Айреса аргентинцы выходят с плакатом "Он не умер, его убили". В протестных акциях участвуют несколько сотен человек. Некоторые из них вышли в футболках с номером "10", под которым играл знаменитый футболист.

Протесты начались после публикации разговоров лечащих врачей Марадоны.

Ранее мы публиковали материал: Диего Марадона: от игрока из юношеского клуба до чемпиона мира.

Видео: Youtub/Newzee