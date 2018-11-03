13-летний российский футболист забил в стиле Марадоны‍

Юный игрок получил мяч в середине поля и собственными силами протащил его к штрафной зоне оппонентов, обведя семерых соперников.

Во время последней игры первенства Москвы между футболистами не старше 2004 года, 13-летний игрок клуба "Чертаново" Сергей Пиняев забил гол в стиле аргентинца Диего Марадоны. Так мяч игрока в ворота "Строгино" охарактеризовали в Twitter-аккаунте сборной России по футболу.

Юный игрок получил мяч в середине поля и собственными силами протащил его к штрафной зоне оппонентов, обведя семерых соперников. Действия футболиста завершились взятием ворот.

Нечто подобное во время игры против сборной Англии продемонстрировал легенда аргентинского футбола Диего Марадона во время Чемпионата Мира 1968 года.

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Видео: twitter.com/TeamRussia, ютуб-канал Next Channel